التعليم تعلن إصدار الأمر الإداري بالمباشرة لحملة شهادة الماجستير

2023/03/23 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إصدار الأمر الإداري بالمباشرة لحملة شهادة الماجستير.

وقال إعلام التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "التعليم أعلنت إصدار الأمر الإداري بالمباشرة للذوات من حملة شهادة الماجستير الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر الوزاري 425 في 2023/3/8".

ودعت التعليم بحسب البيان الى "الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأوامر والقوائم المنشورة في موقع الوزارة الرسمي".

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