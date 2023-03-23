حملة واسعة في كربلاء على المطاعم والمقاهي والأشخاص المجاهرين بالإفطار

2023/03/23 | 18:09 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – 964 أطلقت شرطة كربلاء، الخميس، حملة واسعة لغلق المطاعم والمقاهي المخالفة في نهار رمضان.وذكرت الشرطة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: وفقاً لتوجهات معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، وبمتابعة قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، باشرت مفارز من قسم شرطة النجدة وقسم العلاقات والإعلام وبالتعاون مع إعلام […]

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