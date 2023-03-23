تربية الأنبار: المدارس غير مشمولة بتقليص الدوام خلال شهر رمضان

2023/03/23 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مديرية التربية في محافظة الأنبار، الخميس، أن تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال أيام شهر رمضان لا يشمل المدارس.

وقالت المديرية في بيان إن المدارس غير مشمولة بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

وأضافت، أن “هذا الاعمام (تقليص الدوام) يخص أقسام ديوان المديرية فقط”.

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