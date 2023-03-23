2023/03/23 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الخميس، امتلاك بغداد لثلاث اوراق ضاغطة من اجل استعادة حقوقها في مياه نهري دجلة والفرات.

وقال عبد الهادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” تقلص امدادات المياه في نهري دجلة والفرات وصلت الى 65% في السنوات الاخيرة وهذا ما ادى الى استنزاف خزين السدود الرئيسية ومنها الموصل بشكل دق ناقوس الخطر من خلال بيانات وزارة الموارد المائية”.

واضاف،ان” بغداد لديها 3 اوراق ضاغطة في استعادة حقوقها في مياه نهري دجلة والفرات ابرزها الاقتصادية اذا ما عرف بان حجم صادرات تركيا تصل الى 17 مليار دولار سنويا”.

واشار الى ان” 70% من مناطق العراق متضررة بفعل خفض انقرة لإمدادات نهري دجلة والفرات ما يستدعي اعتماد كل الوسائل من اجل ضمان الحقوق المائية”.

وكانت تركيا انشات عشرات السدود على نهري دجلة والفرات وروافدهما في العقود الاخيرة ما ادى الى انخفاض حصص العراق المائية بنسبة عالية جدا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يكشف عن ثلاث اوراق ضاغطة لدى بغداد لاعادة مجاري المياه لدجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يكشف عن ثلاث اوراق ضاغطة لدى بغداد لاعادة مجاري المياه لدجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).