2023/03/23 | 18:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بعد مطالبات المكون المسيحي بتخصيص مقاعد كوتا لهم في برلمان اقليم كردستان، تحرك ايزيدي و مطالبات رسمية بمنح الايزيدية في اقليم كردستان أيضاً مقاعد للكوتا.و طالب الايزيدية و من خلال مؤتمر صحفي اجراه رئيس هيئة لالش سعيد جردو حكومة اقليم كردستان العراق بانصاف الايزيدية كبقية المكونات في كردستان باعتبارهم مكون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على غرار بقية المكونات، الايزيدية يطالبون بمقاعد في الكوتا في برلمان إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على غرار بقية المكونات، الايزيدية يطالبون بمقاعد في الكوتا في برلمان إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).