2023/03/23 | 18:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الجادة سي - الحلقة 1) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PAjle_69BL4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الجادة سي - الحلقة 1) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الجادة سي - الحلقة 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).