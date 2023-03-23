المرور العامة تقلص الدوام الرسمي بمجمعات التسجيل للسادسة مساءً

2023/03/23 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، اليوم الخميس، بانتهاء الدوام الرسمي في مجمعات التسجيل، الساعة السادسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

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