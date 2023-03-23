المرور تقلص ساعات الدوام الى السادسة مساءً في رمضان

2023/03/23 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تقليص ساعات الدوام الى السادسة مساءً في رمضان.

وقال إعلام المرور في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "مدير المرور العام اللواء (طارق الربيعي) وجه بإنه سيكون انتهاء الدوام الرسمي في مجمعات التسجيل الساعة السادسة مساءاً خلال شهر رمضان المبارك".

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