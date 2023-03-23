مع حلول رمضان.. توجيه لمساجد كركوك بـ

2023/03/23 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه الوقف السني في محافظة كركوك، مساجد المحافظة كافة بتوحيد اذان الفجر، وعدم جعله "اذانين اثنين".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان التوجيه تضمن الالتزام بالوقت المحدد لاذان الفجر في امساكية شهر رمضان المعتمدة لدى دائرة الوقف السني.

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