حلويات رمضانية

2023/03/23 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يزخر شهر رمضان المبارك، بأطباق غذائية متنوعة، ونختار بينها اليوم طبق الحلويات الشهير المعروف بـ (بسبوسة).

ونقدم لكم وصفة الطبق ويكفي لستة أشخاص ومكوناته كوب من (السميد) وملعقتين صغيرتين من البيكنك باودر وكوب من كل من: السكر، الدقيق، زيت الذرة، جوز الهند، الزبادي (الروب)، وبيضة كبيرة وملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

طريقة التحضير:

إحضار صينية مستديرة الشكل، ودهنها بالقليل من الطحينة ووضع السكر في وعاء عميق ثمّ إضافة السميد، جوز الهند، الدقيق، الزبادي، البيكنج باودر، الفانيلا، البيض باستخدام ملعقة بلاستيكية، ويجب تقليب المكونات لمدة دقيقة حتى اختلاطها وتجانسها تماماً، وبعدها سكب خليط البسبوسة داخل الصينية ومساواة السطح.

وتوضع صينية البسبوسة بالفرن لمدة ثلاثين دقيقة أو حتى حصولها على اللون الذهبي، ومن ثم إخراج البسبوسة من داخل الفرن وسكب القطر الساخن على الفور وتزيين البسبوسة بالفستق الحلبي وجوز الهند.

ويفضل ان تترك البسبوسة حتى تبرد تماماً ثمّ تقطيعها للتقديم.

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