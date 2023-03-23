المرور العامة تحدد وقت انتهاء دوام مجمعات التسجيل أثناء شهر رمضان

2023/03/23 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مجمعات التسجيل.

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