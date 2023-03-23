2023/03/23 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فجر الخميس، مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم المركز مسجد مصر، وهو أحد أكبر المساجد في العالم، إضافة إلى قاعات وخدمات لنشر التعاليم الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما أهمية مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي افتتحه السيسي؟.. نائب يجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما أهمية مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي افتتحه السيسي؟.. نائب يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).