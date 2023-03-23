’أمطار وعواصف رعدية’.. توقعات طقس الأيام المقبلة

2023/03/23 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم الخميس، عن أمطار وعواصف رعدية مطلع الأسبوع المقبل.وقال العلي، في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إن “اليوم الخميس وغدا الجمعة ستكون أجواء مستقرة في عموم البلاد، غائمة جزئيا مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية والمناطق الحدودية الشمالية الغربية، وأجواء ربيعية معتدلة دافئة في مناطق الجنوب والوسط […]

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توقعات طقس الأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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