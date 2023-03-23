فرنسا.. محتجون يحرقون مركز شرطة ويقتحمون مطارا في باريس

2023/03/23 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم ناشطون فرنسيون، الخميس، المدرج رقم 1 في مطار رواسي شارل ديغول، في العاصمة باريس، وأوقفو العمل به ومنعوا حركة الطائرات، وفق ما أفاد به مراسل قناة الحرة.

وقال المراسل إن محتجين في لوريان، أضرموا النار بمقر محافظة الشرطة وبمخفر للشرطة، مشيرا إلى تسجيل إصابات.

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