تقرير: المرضى يواجهون أوقات انتظار أطول من الموصى به بسبب كوفيد 19

2023/03/23 | 19:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري المستشفيات في جميع أنحاء كندا عمليات جراحية قريبة من مستويات ما قبل الجائحة.ومع ذلك، لا يزال العديد من المرضى يواجهون أوقات انتظار أطول من الموصى بها بسبب تراكم COVID-19، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد الكندي للمعلومات الصحية.وتناول التقرير، الذي نُشر يوم الخميس، عمليات استبدال الركبة والورك، وعمليات السرطان التي أجريت في […]

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