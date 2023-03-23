صور: رمضان في الحلة… دهن حر بـ30 ألفاً لمعالجة التمور وطبخ العنبر

2023/03/23 | 19:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة (بابل) 964 يزداد الطلب في أسواق الحلة، خلال أيام رمضان على شراء التمور المكبوسة والدهن الحر.التفاصيل: تشكل التمور المكبوسة والدهن الحر مواد أساسية لدى الحلّاويين ضمن مائدة رمضان.تختلف أسعار الدهن الحر ويبلغ سعر كيلو دهن الأبقار 12 ألف دينار، فيما يبلغ سعر كيلو دهن الغنم 30 ألف دينار.محمد السفاح صاحب محل […]

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