المالكي: العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والامني

2023/03/23 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ايلبروس كوتراشيف، ان العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والامني ولديه ارادة لاستكمال عملية البناء والاعمار.

وقال بيان لائتلاف دولة القانون، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المالكي اكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية"، لافتاً الى ان "العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والامني ولديه ارادة لاستكمال عملية البناء والاعمار سيما بعد ان تشكلت حكومة تحظى بدعم الجميع".

واضاف البيان، ان "السفير كوتراشيف قدم التهنئة الى المالكي والشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم"، مؤكداً "حرص بلاده لدعم العراق لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية والاستقرار".

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