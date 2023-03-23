البرلمان ينشر جدول اعماله جلسة السبت

2023/03/23 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسته ليوم السبت المقبل.

حيث تضمن "جدول أعمال الجلسة تضمن "التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".

كما تضمن التصويت على "قناعة مجلس النواب من عدمها على أجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".

أدناه جدول اعمال الجلسة:

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