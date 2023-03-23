2023/03/23 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بتكثيف الجهود في السيطرات لمحاربة آفة المخدرات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن” الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يوجه بتكثيف الجهود للقضاء على المخدرات المركز الخبري الوطني.

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