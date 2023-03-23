حذف الف اسم من اسماء المتقدمين الى الشرطة في سنجار

2023/03/23 | 20:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بعد ان تم الاتفاق على إدراج 2500 شرطي سنجاري في الاتفاق المبرم بين الاقليم و المركز، تم تقليص العدد الى 1500 فقط و التي تم استدراجها في الموازنة التي تم إقرارها.و قال النائب محما خليل في تصريح صحفي ان” الموازنة تضمنت 1500 شرطي و لكن كان من المقرر ان يتم …

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