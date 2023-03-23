الزراعة تحدد سعر طن القمح.. المبالغ ستسلم للفلاحين خلال أسبوعين

2023/03/23 | 20:44 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 حددت وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، الخميس، سعر طن القمح الذي يتم شراؤه من الفلاحين.وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: عقد صباح هذا اليوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023 اجتماعا خصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023.وترأس الاجتماع دولة رئيس الوزراء السيد […]

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