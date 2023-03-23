"كان وضعهُ حرجاً".. فريق طبيٍ كربلائي يُنقذ حياةِ مُواطنٍ تعرض لطعن في رأسه

2023/03/23 | 20:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما تلَقى عدّة طعنات نافذة.

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