2023/03/23 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت قضية “نيجريرا”، المتهم فيها مسؤولين في نادي برشلونة، تطورا جديدا بإصدار نيابة الإقليم ، اليوم الخميس، بيانا بشأن الشخص الذي استخدمه البلوجرانا كوسيط في عمليات الدفع المالي المشبوه.وأكدت نيابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الوسيط الأول بين برشلونة ونيجيريرا المركز الخبري الوطني.

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