النزاهة: استعادة مايقرب من 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن

2023/03/23 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم

الخميس، استعادة 400 مليار دينار من

الأموال المسروقة بقضية الأمانات

الضريبية، لافتا إلى أن الهيئة تعتمد

إجراءات سرية في استكمال القضية وتتبع

بقية الأموال.

وقال ح

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