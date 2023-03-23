ناشطون يدعون للاعتصام أمام البرلمان رفضاً لقانون الانتخابات

2023/03/23 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ناشطون وحركات مدنية عراقية، اليوم

الخميس، الاستعداد لتنظيم اعتصام موحد

أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد،

يوم غدٍ الجمعة، لإظهار حالة الرفض لدى

حركات الاحتجاج المدنية في العراق، ضد

قانون الانتخا

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