وزير العمل للصليب الأحمر: نسعى لإنهاء ملف المفقودين ودعم الإيزيديات برواتب 800 ألف دينار

2023/03/23 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى لإنهاء ملف المفقودين ودعم الإيزيديات برواتب 800 ألف دينار.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “الاسدي التقى مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونير في مقر اللجنة بجنيف وطالب الأسدي بدعم الصليب الأحمر لجهود وزارة […]

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