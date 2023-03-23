حلف الأطلسي يرفض شكاوى موسكو بشأن إعلان لندن عزمها تزويد كييف ذخائر باليوارنيوم المنضّب

2023/03/23 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايندهوفن (هولندا),(أ ف ب) – رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس الشكاوى الروسية بشأن إعلان بريطانيا أنها تعتزم إرسال ذخيرة إلى أوكرانيا تحوي اليورانيوم المنضّب.الأربعاء حذّرت موسكو من تصعيد “خطر” للأزمة في أوكرانيا إذا ما زوّدت لندن كييف ذخائر مضادة للدروع.وقال ستولتنبرغ في تصريح لوكالة فرانس برس ردا على […]

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