التوترات بين برلين وباريس حول النووي تلقي بظلالها على قمة الاتحاد الأوروبي

2023/03/23 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار الألماني أولاف شولتس يصل إلى مقر الاتحادالأوروبي في بروكسل في 23 آذار/مارس 2023 © ا ف ب كينزو تريبويار بروكسل (أ ف ب) – تلقي الخلافات الفرنسية-الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في العام 2035، بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الخميس والجمعة.[…]

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