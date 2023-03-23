2023/03/23 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقيقة الغائبة قيس الدباغ مما لاشك فيه أن الصوت طاقة والصورة طاقة والحركة أيضا طاقة كانت كامنة ثم تحررت وانتقلت إلى صورة أخرى من صور الطاقة والطاقة في الكون تتلون وتتغير وتظهر وتستتر لكنها لاتختفي ولاتندثر فالطاقه كما يقول علماء الفيزياء بشتى تفرعاتهم أن الطاقة لاتفنى ولاتستحدث كما أن الكون مغلق وليس مفتوحا كما […]

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