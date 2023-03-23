لجنة برلمانية تركية توافق على طلب فنلندا الانضمام للناتو

2023/03/23 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة (تي آر تي) الإخبارية الرسمية، إن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي وافقت على مشروع قانون يصادق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يقرب هلسنكي، خطوة أخرى من الانضمام إلى الحلف.

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