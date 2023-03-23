اقتصادي : مشروع القناة الجافة سيحقق للعراق مردودات مالية كبيرة تضاهي قناة السويس

2023/03/23 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي , الخميس , ان خطوة حكومة السوداني بتأسيس القناة الجافة من البصرة الى تركيا والى اوروبا الغربية وكذلك الى من العراق الى ايران والى اذربيجان ومن ثم الى اوروبا الشرقية سيحقق للعراق مردودات مالية كبيرة قد تضاهي واردات قناة السويس .

وقال العلي في في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” مشروع القناة الجافة التي اعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استراتيجي للعراق ولدول المنطقة خاصة ايران وتركيا لنقل البضائع والطاقة من والى شمال اوروبا الى الخليج واسيا وبالعكس ” .

وأضاف ان ” انشاء القناة يجعل العراق حرا في مرور البضائع والطاقة عن طريق السك الحديدية والطرق البرية عبر الشاحنات وكذلك مد انابيب النفط والغاز دون ان يعرضه للاستثمار الأجنبي ” , مبينا ان ” شركات إيطالية وأخرى من دول عالمية ستباشر بوضع مخططات لإنشاء طرق السكك الحديدية من البصرة الى تركيا وكذلك الى من العراق الى ايران والى اذربيجان ومن ثم الى اوروبا الشرقية” .

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان امس الثلاثاء , عن إقامة القناة الجافة لافتا إلى أن مشروع القناة الجافة سيربط الشرق بالغرب، وسيكون ممراً عالمياً لنقل البضائع والطاقة , فيما وجه إلى “دول المنطقة للاجتماع في العاصمة بغداد، لمناقشة مشروع قناة التنمية الحيوي.

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