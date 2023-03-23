نائب عن الإطار: النواب المستقلين “يتقاسمون” الأدوار داخل مجلس النواب

2023/03/23 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن النواب المستقلين “يتقاسمون” الأدوار داخل مجلس النواب حول التصويت على قانون الانتخابات “سانت ليغو”.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، هو من يرعى النواب المستقلين الذين دخل أغلبهم جلسة التصويت على قانون مجالس المحافظات”، مبينا أن “الاعتراض من البعض هو على جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، لأنهم يريدون الذهاب للدوائر المتعددة”.

وأضاف أن “المستقلين تقاسموا الأدوار خلال الجلسة السابقة، فبعضهم دخل الجلسة وآخرون لم يدخلوها”، متسائلا “لماذا يتكرر الحديث عن الاعتراض على فقرات القانون؟”.

ولفت الحمامي، إلى أن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أبلغ الكتل السياسية بأن مطلع الاسبوع المقبل سيتم المضي بما تبقى من فقرات قانون الانتخابات”.

وكان مجلس النواب، باشر في جلسته التي عقدت فجر الاثنين الماضي بحضور 171 نائبا، بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 201

وصوت البرلمان على سبعة مواد من أصل 15 مادة في القانون لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة

وقرر مجلس النواب استئناف التصويت على مقترح القانون يوم السبت المقبل

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