مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة حل الخلافات مع إيران بالطرق السلمية

2023/03/23 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مجلس التعاون الخليجي بعودة

العلاقات الدبلوماسية بين طهران

والرياض، مؤكدا على ضرورة حل الخلافات

بين الخليج وإيران عبر الطرق السلمية.





جاء ذلك، وفقا للبيان الختامي للاجتماع

الـ155 لوزراء خارجية مجل

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