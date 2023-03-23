المؤتمر العلمي الاعلامي الاول ...خطوة بالاتجاه الصحيح

2023/03/23 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

المؤتمر العلمي الاعلامي الذي عقدته

شبكة الاعلام العراقي لمناقشة البث

الاعلامي وتقهقره امام اعلام السوشيال

او مواقع التواصل الاجتماعي ، مما لاشك

فيه لم ولن تستطيع الفضائيات منا

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