2023/03/23 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل لـ20 ساعة..تعرف إلى أطول وأقصر

ساعات الصيام في الدول العربية والعالم

مع بداية شهر رمضان الكريم، يبدأ

المسلمون في مختلف بقاع العالم في

ممارسة فريضة مهمة من شرائع الإسلام،

لكن عدد ساعات الصوم سيخت

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