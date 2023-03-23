2023/03/23 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xZd1IGlC04w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصامات مرتقبة أمام برلمان العراق.. ونازحو جرف الصخر يطلقون مناشدة عمرها 9 سنوات | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتصامات مرتقبة أمام برلمان العراق.. ونازحو جرف الصخر يطلقون مناشدة عمرها 9 سنوات | الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).