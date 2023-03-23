السوداني يصادق التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ

2023/03/23 | 21:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق السيد رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر.وكان سيادته قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في تلك البلاغات.وأتمّت اللجنة عملها […]

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