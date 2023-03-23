2023/03/23 | 21:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوت.. جامعة واسط تحتضن المهرجان الثقافي السنوي الثاني للنتاجات الطلابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nDTmgfprOGo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوت.. جامعة واسط تحتضن المهرجان الثقافي السنوي الثاني للنتاجات الطلابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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