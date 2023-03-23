اليكتي يصف معلومات بارزاني عن سقوط الموصل بـ

2023/03/23 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على تصريحات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، التي اتهم فيها أهالي مدينة الموصل بالتعاون مع تنظيم داعش، وكانوا احد أسباب سقوط المدينة.

وقال القيادي في الاتحاد غازي كاكائي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أي تصريحات تصدر من أي شخصية ضد أهالي مدينة الموصل واتهامهم بانهم كانوا سببا في سقوط المدينة لتعاونهم مع تنظيم داعش، هي تصريحات مغلوطة فأهل الموصل لا يتحملون المسؤولية، والقوات الأمنية بكافة صنوفها التي انسحبت من الموصل واطراف الموصل، هم كانوا السبب بسقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش".

وبين كاكائي ان "المواطن الموصلي لا حول ولا قوة ولا يملك السلاح، فكيف يريده بارزاني ان يدافع عن المدينة، وفي نفس الوقت انسحبت القوات الأمنية وتركت الأهالي"، معتبرًا نينوى بأنها "من اكثر المحافظات العراقية التي تضررت جراء احتلالها من قبل داعش وحتى اثناء التحرير، وأيضا أهالي الموصل اكثر من تضرر من اعمال داعش الاجرامية".

وشدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني انه "يجب عدم ادخال أهالي مدينة الموصل ضمن الصراعات الحزبية والسياسية، ولهذا يجب مساندة أهالي نينوى وهم لا يتحملون ما جرى في الموصل سنة 2014، بل الحكومة العراقية هي من تتحمل ذلك في وقتها".

وكان بارزاني قد اجاب على سؤال خلال استضافته في احدى وسائل الاعلام الاجنبية، عما اذا كان التعامل غير الجيد للقوات الامنية مع الموصليين، ساهم بدخول داعش للمحافظة، ليجيب بارزاني بالتأكيد على ان اهالي الموصل رحبوا بداعش في بادئ الامر للتخلص من الظلم الذي تعرضوا له، لكنهم اكتشفوا فيما بعد انهم اكثر سوءًا.

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