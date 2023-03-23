الموارد: فراغنا الخزني كبير جداً ويستوعب إطلاقات دجلة لستة أشهر

2023/03/23 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، وجود فراغ خزني كبير في سدودها وبحيراتها بسبب الجفاف وضعف معدل الأمطار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السدود والخزانات في البلاد قادرة على استيعاب موجات فيضانية كبيرة”.

وأضاف “العراق لديه فراغ خزني كبير جداً”.

وأكد شمال “قادرون على استيعاب المياه والاطلاقات في نهر دجلة حتى لو أطلقت على مدار ٦ أشهر، ونتأمل بتحقق موجات أمطار أخرى”.

يذكر ان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أول أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بلاده “قررت زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”.

وكتب السوداني في تغريدة أمس بمناسبة اليوم العالمي للمياه :”نعمل على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات وعقد الاتفاقيات، وما تحقق في زيارتنا إلى الجارة تركيا وإعلان زيادة تدفقّات مياه دجلة مثالٌ على نجاح توجهات الحكومة”.

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