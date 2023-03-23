ديالى تستبعد صدور قرارات باعفاء قيادات أمنية بعد خطة فرض القانون

2023/03/23 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الخميس، اعفاء قيادات مهمة عقب عملية فرض القانون في ديالى.وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اعفاء او تغيير قيادات امنية خاضع لاجراءات محددة وليس وفق ردة فعل عن خرق هنا او هناك”، مؤكدا أن “وضع ديالى الامني حساس ومعقد ويتطلب المزيد من الاهتمام من اجل دعم استقراره بشكل مثالي”.واضاف، ان “خطة فرض القانون في ديالى حققت فعليا 4 نتائج مهمة ابرزها انهاء الجزء الاكبر من عمليات التهريب وتفكيك خلايا خطيرة متورطة بجرائم عدة منها الخطف والارهاب واعادة الانتشار بالإضافة الى انها قدمت رسائل مهمة للراي العام حول دعم بغداد المباشر”.واشار الى ان “كل المؤشرات تستبعد اي قرارات اعفاء للقيادات الامنية في ديالى عقب عملية فرض القانون لثلاث اسباب هي ان التقييم الشامل لم ينتهي بالاضافة الى ان جميع القيادات الموجودة حاليا هي بالاساس تم تكليفها قبل اشهر وحققت نتائج ايجابية كثيرة فضلا عن خطة فرض القانون حققت نتائج جيدة وهي مستمرة حتى الان”.وكانت تسريبات اشارت الى وجود قرارات بتغير واعفاء بعض القيادات الامنية المهمة في ديالى عقب انتهاء عملية فرض القانون المستمرة منذ 9 اذار الجاري.

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