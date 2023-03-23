عمار الحكيم: حجم موازنتنا الاكبر بتاريخ البلاد والثالث عربيًا

2023/03/23 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، ان العراق يشهد استقرارا امنيا غير مسبوق، وحجم موازنته الاكبر بتاريخ البلاد والثالثة عربيًا.

وقال الحكيم في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إننا "نشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق"، مبينا ان "الموازنة الحالية هي أكبر موازنة بتأريخ العراق والثالثة في الوطن العربي".

واضاف ان "قانون الانتخابات السابق بدا غير منصف وحرم ثلثي الناخبين من الاقتراع"، مبينا ان "المرجعية الدينية قالت ابحثوا عن قانون انتخابات منصف".

واعتبر الحكيم أن "قانون الانتخابات الجديد يشجع على اندماج القوى الكبيرة مع الصغيرة".

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