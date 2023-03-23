الخارجية السعودية توضح حقيقة الأنباء عن الاتفاق مع سوريا على استئناف العلاقات

2023/03/23 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، على الأنباء التي ترددت عن التوصل إلى اتفاق بين المملكة وسوريا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين بين البلدين، موضحة أن هناك مباحثات حول "استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

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