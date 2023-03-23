إنهاء تكليف وكيل رئيس هيئة الحج وتكليف البدري بدلاً عنه

2023/03/23 | 22:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 قرر مجلس الوزراء، إنهاء تكليف وكيل رئيس هيئة الحج والعمرة محمود جميل، وتكليف جمال الدين البدري بدلاً عنه.وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسخة منه: بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب الصلاحيات المخولة لسيادته وفق قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة […]

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