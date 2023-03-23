زوجة حكيمي تكسر صمتها بعد تهمة الاغتصاب: باريس “كئيبة”

2023/03/23 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن صمتها للمرة الأولى بعد اتهام زوجها أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب بالاغتصاب بحوار صحفي قائلة أنها لا تشعر بالراحة في باريس بسبب “كآبتها” وأنها لا تعرف ما يخبئه لها المستقبل.وكان خبر اتهام أشرف حكيمي (24 عاماً) بالاغتصاب يتصدر عناوين الأخبار، بعدما توجهت شابة […]

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