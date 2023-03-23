نتانياهو يؤكد المضي في تعديلات قضائية

2023/03/23 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب تلفزيوني الخميس إنه مصمم على المضي قدما في إجراء "تعديلات قضائية مسؤولة"، وذلك وسط احتجاجات غير مسوقة في البلاد على التعديلات المقترحة.

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