2023/03/23 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكتشف علماء في دراسة حديثة، أن العيش بجوار طريق مزدحم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ارتفاع ضغط الدم – وكلما زاد الازدحام المروري، زادت المخاطر.وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: الازدحام المروري يرفع ضغط الدم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الازدحام المروري يرفع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الازدحام المروري يرفع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).