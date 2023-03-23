2023/03/23 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أبدى قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل دعمهم خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا وعمليات الشراء المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري.وجاء في البيان الختامي للقمة: “يرحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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