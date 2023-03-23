سلسلة طباشير: دجلة والفرات سرّ الحياة والحضارة في بلاد الرافدين

2023/03/23 | 23:34 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 964 – طباشير لأسباب كثيرة، منها التغير المناخي، تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.أدى هذا الانخفاض الى الإضرار بالبيئة، وتسبب بهجرة عشرات آلاف الأسر التي يمتهن أبناؤها الزراعة وصيد الأسماك منذ آلاف السنين ويعتمدون في حياتهم على النهرين.إنقاذ النهرين من الجفاف والموت الذي ينتظرهما، أصبح مهمة وجودية لكل العراقيين، وفي العرض الفيديوي […]

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