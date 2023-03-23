السعودية تفتح لإيران طرقا لما بعد الطغيان والنكران

2023/03/23 | 23:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :علي الصراف عندما تختار سبيلا، تراه جليا في منافعه ونهاياته، فلا تتردد في الأخذ بكل ما يقتضيه.لا تتوقف عند تفاصيل صغيرة.ولا تلتفت إلى الوراء أصلا.هذا هو المعنى...أكمل القراءة ←

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